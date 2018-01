Bellezza a quattro zampe in passerella

Domenica 14 al Palazzo delle Esposizioni la seconda giornata di concorso del campionato regionale invernale per cani di razza e meticci

EMPOLI — I cani son tutti belli e questo si sa. Ma ci sono i più belli tra i belli ed è per loro - che siano di razza oppure no - che domenica 14 gennaio al Palazzo delle Esposizioni di Empoli si tiene un’intera giornata di concorso che costituisce la seconda delle quattro gare di campionato regionale invernale 2017/2018 di bellezza per cani.

La manifestazione, che apre i battenti fin dalle 8.30 del mattino, è organizzata dalla C.S.A.A. Toscana (Cinofilia Sportiva Amatoriale Arci Caccia) in collaborazione con l'Arci Caccia Circolo di Empoli e con il patrocinio del Comune di Empoli.

Il programma di questa nuova edizione dell'appuntamento prevede dalle 8.30 alle 10.30 l'apertura delle iscrizioni, a cui seguiranno i giudizi di tutti i cani iscritti. Pausa pranzo, poi dalle 15 la gara continuerà con i raggruppamenti. Sono nove: Razze da Pastore, Difesa, Utilità, Terrier e Bassotti, Nordici e Primitivi, Seguita e Levrieri, Ferma, Retriever Spaniel Lagotto e Dalmata, Compagnia. Per ciascun raggruppamento ci sarà un premio ai primi tre classificati, e il vincitore di ciascuna categoria accederà alla passerella finale, ovvero il Best in Show finale.

Parteciperanno anche i vincitori dei gruppi Esordienti, Giovane, Intermedio, Campioni e Veterani. Premi anche per i primi tre classificati nelle categorie Miglior Giovane Handler Mini e Maxi, Miglior Gruppo, Miglior Coppia e Miglior soggetto del Comune di Empoli e infine al Miglior cane non di razza. Premiazione particolare anche per il Raduno Jack Russel Terrier.

A questa esposizione di bellezza saranno presenti i migliori cani di Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Marche. Su tutti loro vigilerà il servizio veterinario a cura della dottoressa Barbara Moretti. I primi cinque classificati del Best in Show verranno premiati alla presenza del sindaco di Empoli Brenda Barnini e dell'assessore all'ambiente Fabio Barsottini.