Riapre lo sportello per il lavoro

Riparte il servizio comunale per informare e orientare i cittadini. Apertura quattro giorni la settimana, tre mattine e un pomeriggio

CERTALDO — Riapre a Certaldo, in municipio, lo Sportello lavoro, il servizio di orientamento e supporto al cittadino per la ricerca in tema di offerte di lavoro e formazione.

Lo sportello, situato a fianco dell’Ufficio Relazioni con il pubblico in piazza Boccaccio è aperto da giovedì 15 febbraio, con i seguenti orari al pubblico: il lunedì, martedì, venerdì dalle 9,30 alle 12,30. Il giovedì dalle 15,30 alle 18,30.

Il servizio, che si inserisce nella rete regionale dei servizi per l’impiego, è gestito dalla cooperativa sociale Sintesi. Lo sportello offre anche, sempre gratuitamente ma su appuntamento, attività di counseling individuali, due volte al mese.

Per informazioni: tel. 0571 661279, mail sportellolavorocertaldo@regione.toscana.it