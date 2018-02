Fa shopping in diversi negozi, ma sono tutti furti

Un giovane denunciato dai carabinieri. Nella valigia aveva borse da donna, occhiali da sole, creme e altri oggetti, provenienti da negozi di Pisa

FUCECCHIO — I carabinieri di Fucecchio hanno denunciato in stato di libertà un cittadino georgiano di 20 anni, in Italia senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio, per ricettazione.

La sera del 6 febbraio la pattuglia della stazione di Fucecchio, nelle vicinanze della caserma, ha notato il ragazzo che trasportava una voluminosa valigia da viaggio. Insospettiti dall’andatura e soprattutto dal fatto che il giovane, qualche giorno prima, era stato denunciato per furto ad un supermercato di Fucecchio per aver fatto spesa (soprattutto generi alimentari) senza pagare, nascondendo tutto dentro un borsone, lo hanno immediatamente bloccato.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, all’interno della valigia, numerosi oggetti, tra i quali borse da donna, portafogli, occhiali da sole e creme di varie marche. Non sapendo giustificarne il possesso, anche in considerazione del fatto che era tutto materiale nuovo con i prezzi ancora attaccati, il georgiano è stato accompagnato negli uffici e tutta la merce è stata sequestrata.

Nei giorni successivi i militari si sono messi a lavoro per capire la provenienza del materiale e, dopo tantissime chiamate, hanno individuato quasi tutti i negozi.

Tutti gli oggetti erano stati sottratti in esercizi commerciali della città di Pisa nei giorni scorsi, probabilmente durante gli orari di apertura. Gran parte del materiale è stato restituito ai proprietari e il ragazzo è stato denunciato per ricettazione