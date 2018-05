Un'ora ferma in FiPiLi e l'assessora sbotta

Automobilisti incolonnati causa incidente fra Santa Croce e San Miniato, in direzione Firenze. Fra loro anche Sandra Capuzzi, che si sfoga su Facebook

SAN MINIATO — C'è anche Sandra Capuzzi, assessore del Comune di Pisa nonché presidente della Sds Zona Pisana, fra gli automobilisti fermi in coda in FiPiLi fra le uscite di Montopoli e San Miniato, in direzione Firenze, a causa di un incidente avvenuto questa mattina attorno alle 9.

"Un'ora ferma in FiPiLi questi sono i problemi del Paese... - si sfoga l'assessora al sociale -. Un ritardo infrastrutturale incomprensibile. Insieme a me ci sono camion con merci deperibili, servizi, persone. Non è accettabile un simile fermo nel 2018... e poi continuiamo a discutere con chi allearsi e perché?! In questo momento ci sono migliaia di euro sprecati perché il sistema di risposta è inefficiente. Nessuno sta gestendo. Assistenza e informazioni zero. Viva l'italia!!"

Successivamente i chilometri di coda sono diventati 7 ed il tratto tra Montopoli e San Miniato è stato interdetto al traffico. Dunque uscita obbligatoria a Montopoli in Val d'Arno, in direzione Firenze, con possibilità di riprendere la FiPiLi solo a San Miniato.