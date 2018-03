Spalletti protagonista al premio Aramini

Applausi ed emozioni alla 22a edizione del premio ‘Una città per lo sport Albano Aramini’, la tradizionale festa per il mondo sportivo della città

EMPOLI — Un’edizione quasi tutta al femminile, ma che sarà anche ricordata per la presenza dell’allenatore dell’Inter Fc Luciano Spalletti, vincitore del premio per la sua straordinaria carriera come ex giocatore e tecnico dell’Empoli Fc, ma anche di Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit San Pietroburgo e Inter.

Come sempre una serata colma di ricordi, immagini e di piccole grandi imprese raggiunte dai tanti atleti e società che fanno parte dell’inestimabile patrimonio sociale, culturale e sportivo della Città di Empoli. Il Premio è stato ancora una volta una passerella di personaggi che vivono e si impegnano quotidianamente per promuovere tante discipline che portano il nome di Empoli in alto grazie a risultati di tutto rispetto a livello nazionale e internazionale.

Alla presenza del sindaco Brenda Barnini e dell’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi, ‘mattatore’ dell’evento del cinema La Perla, come detto, Luciano Spalletti, atteso da decine e decine di amici e appassionati di calcio e della sua Inter. È stato ‘Lucio’, come lo chiamano gli affezionati, è stata la assoluta stella della serata, portando a Empoli le maggiori testate giornalistiche televisive nazionali. Ma attorno al grande personaggio dello sport più professionistico del panorama italiano c’è stato un ricco corollario di atlete e atleti che rappresentano la vera ricchezza dello sport empolese. Anche stavolta, ieri sera, lunedì 12 marzo, il cinema teatro di Via dei Neri era praticamente pieno. Una serata dalle tante voci, presentata da Alessandro Lippi, e accompagnata da suggestive immagini delle varie vittorie dei premiati.

Immancabile la presenza gradita e significativa anche dell’ex assessore allo sport Sauro Cappelli e di Dario Del Sordo, Medaglia d'Oro al Merito Sportivo del Coni, con loro l’assessore regionale Vittorio Bugli. Anche la famiglia del compianto assessore Albano Aramini era presente: il figlio Luca e il nipote Giulio hanno premiato il presidente della Toscana Atletica Empoli Claudio Marchetti.

Erano in sala anche alcuni componenti della commissione giudicatrice, dirigenti e famiglie legati alle società e agli sportivi premiati. In apertura è stato ricordato anche il capitano della Fiorentina Davide Astori e nel corso della serata Marco Alderighi, ristoratore empolese e appassionato giocatore di calcio Uisp.

"Qualsiasi premio riempie di felicità - ha commentato Luciano Spalletti -. Riceverlo significa che stai lavorando bene e quando arriva proprio dal tuo territorio questo rafforza ancora di più il legame. Qui ci sono cultura e mentalità, caratteristiche che hanno aiutato anche me a trovare la situazione ideale per raggiungere i propri sogni. Empoli ha tirato fuori dalle sue caratteristiche sportivi vincenti. Il premio è dedicato a una persona che ha saputo costruire per lo sport di questa città, Aramini ho avuto il privilegio di conoscerlo quando ero qui a lavorare ed è stata una figura fondamentale per Empoli. Questa città ha lavorato per migliorare lo sport e creare condizioni di vittoria".

Ecco i vincitori di tutte le sezioni (ricordiamo che i premi si riferiscono all’anno sportivo 2017).

Prima sezione, per i risultati migliori raggiunti a livello promozionale: Toscana Atletica Empoli. Per aver organizzato i campionati regionali di cross al parco di Serravalle. Più di mille atleti, e altrettante persone tra il pubblico, per questa riuscitissima gara valida per la seconda giornata dei campionati regionali - individuali e di società - di cross, sia per il settore agonistico sia promozionale. Numeri mai registrati in tutta la Toscana. La gara, organizzata da Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, in collaborazione con il Comune di Empoli, si è svolta nel 2017 il 26 febbraio. E ha avuto una ottima conferma anche lo scorso 28 gennaio, sempre nel parco urbano empolese.

Seconda sezione (ex aequo), società sportiva che ha conseguito il miglior risultato a livello agonistico.

Empoli Pallavolo. La prima squadra, a tre giornate dalla fine dello scorso campionato è stata promossa in B1. Uno storico risultato per il club empolese.

Empoli Ladies: Nella stagione 2016/2017 promosse in Serie A per la prima volta.

Terza sezione (ex aequo), atleta che ha conseguito il miglio risultato a livello agonistico.

Marta Giunti, sciatrice, campionessa italiana Giovani di Slalom Gigante 2017. Appartiene al gruppo sportivo Fiamme Oro, Polizia. Prima ancora al Comitato Appennino Emiliano, come iscritta allo Sci Club Riolunato, vincitrice anche dello “scudetto” dello sci sulle nevi di Maranza, in Alto Adige. Ha partecipato due anni fa alle Olimpiadi Giovanili in Lichtenstein e un mese fa ha rappresentato l'Italia ai Mondiali Juniores a Davos, in Svizzera. Appena ventenne – ma con una carriera di tutto rispetto alle spalle – Marta Giunti si candida a diventare una delle atlete più importanti a livello nazionale, sicuramente la miglior sciatrice nella storia di Empoli.

Martina Nuti, pattinatrice della Polisportiva Coop Empoli, residente a Capraia e Limite. Bronzo ai Campionati Europei 2017, prima toscana a partecipare alla competizione internazionale, già campionessa italiana 2016 per la categoria Solodance – Uisp, pattinaggio artistico e danza a rotelle.

Quarta sezione, personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della Città: Luciano Spalletti. Un premio alla sua straordinaria carriera di allenatore, iniziata proprio a Empoli, nel settore giovanile del club azzurro; proseguita con risultati storici sulla panchina della prima squadra, e proseguita in modo eccezionale all’interno dei più importanti club italiani e con una splendida e vincente esperienza in Russia. Oggi è la guida tecnita dell’Inter. Un premio anche per la sua costante vicinanza ai settori giovanili empolesi, in particolare all’Avane Calcio.

Quinta sezione, per la promozione dello sport a livello sociale: Dragon Ladies (Astro - Associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia). Un eccezionale gruppo di donne che promuove la riabilitazione delle signore operate di tumore al seno attraverso questa pratica sportiva. Un canottaggio ‘da applausi’ fatto di impegno e voglia di reagire alla malattia con un importante risvolto sociale e di esempio per tutti. Dragon Ladies che recentemente ha compiuto 5 anni di vita.

Sesta sezione, premio giornalistico ‘Antonio Bassi’: Radio Lady. Per la trasmissione giornalistica che nel 2017 ha raccontato lo sport al femminile, da luglio a dicembre è andata in onda la trasmissione “Ladies and Sport” grazie alla quale è stato dato spazio e risonanza mediata alle tante società sportive, atlete, allenatrici e allenatori legati allo sport femminile: tra gli ospiti presenti Uisp, scherma, calcio, basket e pallavolo femminile. Radio Lady, da sempre impegnata nel raccontare le vicende dell’Empoli FC, è stata anche presente nelle ultime due edizioni nell’area sport del Beat Festival.

Inoltre, per questa edizione, menzione speciale.

Menzione speciale a Guia Sesoldi (ex cestista della Use Basket Empoli), eletta nel consiglio direttivo della Lega Basket Femminile Nazionale.

Inoltre per questa edizione è stato deciso di premiare, con una pergamena ricordo, i tanti atleti e appassionati empolesi che hanno partecipato alla ultima edizione della Maratona di New York, a novembre 2017. Ogni singolo podista, appartenente a un gruppo organizzato e non, riceverà una pergamena ricordo: erano presenti Podistica Empolese, Gumasio e Toscana Atletica Empoli.