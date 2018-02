La settimana finisce bagnata

​La sala regionale della protezione civile ha emesso l'allerta meteo gialla per forti precipitazioni su tutta la Regione, anche nell'empolese valdelsa

EMPOLI — Codice giallo su tutta la Toscana. E' quello che scatta alle 20 di stasera e dura fino alle 20 di domani, con fenomeni in parte della regione comunque in attenuazione già dalle otto di domani mattina.

Si preannuncia dunque un week-end di pioggia e la perturbazione in avvicinamento porta anche un po' di neve sull'Appennino. Il rischio è quello idrogeologico, per via del terreno, in collina e in montagna, in gran parte già saturo.