"Si stanno perdendo i principi dell'articolo 1"

In occasione della Festa del Lavoro, il segretario della Lega Empolese Valdelsa Cordone riflette sulle diverse crisi aziendali in atto sul territorio

EMPOLI — "Fa un'enorme tristezza constatare che a 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, i principi fondamentali dell'articolo 1 della Carta L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, si stiano perdendo". Così riflette il segretario della Lega Empolese Valdelsa Marco Cordone alla vigilia del primo maggio, Festa dei Lavoratori.

"Penso - ha spiegato Cordone - alle tante crisi aziendali in atto in Toscana ma anche nelle nostre zone e in particolare mi riferisco alla crisi profonda che attraversa tutto il comparto del legno nella nostra Valdelsa, si veda la Falegnami di Castelfiorentino e la situazione dei lavoratori dell'Albor di Gambassi Terme; penso a quelle aziende, leader di settore, come la Shelbox di Castelfiorentino che non ci sono più; inoltre si avverte un certo disagio da parte dei lavoratori anche nel settore degli istituti di vigilanza".