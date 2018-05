Studenti dall'Austria in piazza degli Uberti

Ragazzi e ragazze hanno partecipato allo scambio culturale nell'ambito dell'Erasmus+. Hanno visitato il centro e la Collegiata

EMPOLI — Sono arrivati in città la scorsa domenica, ospitati da alcune famiglie empolesi. Ragazze e ragazzi austriaci, provenienti dall'istituto comprensivo della città gemellata di Sankt Georgen An Der Gusen, nell’ambito del progetto Erasmus+, sono in visita ai colleghi della scuola secondaria di primo grado Busono –Vanghetti di Empoli, ospitati dalle famiglie degli studenti empolesi.

Nel loro programma c’è un salto a Firenze e anche sulla costa tirrenica toscana, per non perdersi il nostro mare, ma non poteva mancare anche il centro storico di Empoli.

Martedì mattina, nella centralissima piazza Farinata degli Uberti hanno ammirato la Fontana delle Naiadi del Pampaloni, l’interno della Collegiata di Sant’Andrea e i suoi tesori d’arte per poi visitarne il Museo e conoscere le opere che sono lì custodite.

Gli studenti erano accompagnati da tre insegnanti e sono stati accolti da Eleonora Caponi, assessore alla cultura del Comune di Empoli.

Dopo la visita, tutti insieme per una foto di gruppo sulle scale del sagrato della Collegiata.