Poste, impiegati a lavoro con sciarpa e cappello

Ufficio postale al freddo da giorni. La denuncia di Uilposte Toscana: "L'azienda è a conoscenza da anni dei problemi dell’ufficio"

EMPOLI — Un ufficio postale senza riscaldamento che ha causato disagi per lavoratori e cittadini. Si tratta della filiale di via Luigi Russo, che conta 30 addetti e 12 sportelli aperti al pubblico.

La denuncia è arrivata da Uilposte Toscana. A quanto si apprende da giorni non funziona il riscaldamento: “Dopo numerose nostre sollecitazioni - ha spiegato Renzo Nardi, segretario generale Uilposte Toscana - si sono recati sul luogo i tecnici mandati dall'azienda per dei sopralluoghi, ma sono riusciti soltanto ad attivare a singhiozzo il riscaldamento nelle aree non esposte al pubblico, dove cioè si lavora in back office e non dove lavorano gli sportellisti e dove vengono serviti i clienti”.

"Poste Italiane è a conoscenza da anni dei problemi alla climatizzazione dell’ufficio di Empoli - ha aggiunto Nardi - ma non ha mai effettuato un intervento tale da risolvere la situazione".

“Già dalla settimana scorsa - ha detto Silvia Cirillo, segreteria Uilposte Toscana - gli impiegati lavoravano allo sportello davanti al pubblico con giubbotto, guanti, sciarpa e cappello, sotto lo sguardo incredulo dei clienti, tra cui tantissimi anziani e pensionati. Tra l’altro, come sempre accade i primi giorni del mese, gli sportellisti di Empoli vengono messi in straordinario dall’azienda (in barba ai regolamenti sull’istituto stesso dello straordinario) per fare fronte al grande afflusso dovuto al pagamento delle pensioni. Una doppia beffa per i lavoratori, che si ritroveranno a dover fare più ore rispetto al proprio orario di lavoro in una condizione climatica tutt’altro che confortevole”.

"La Uilposte ha chiesto anche di recente un incontro urgente all'azienda per denunciare una situazione surreale, ma le persone non posso aspettare giorni e giorni di rinvio - hanno concluso Nardi e Cirillo - Poste non può chiedere di lavorare in queste condizioni, né può chiedere ai cittadini, spesso anziani, di recarsi in un luogo che non offre quel minimo standard di comfort e sicurezza per chi deve passarci molte ore della propria giornata”.