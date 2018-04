Casa di riposo, un bando per affidare i servizi

L'appalto ha durata triennale, prorogabile per altri tre. Offerte da presentare entro il 15 maggio

MONTESPERTOLI — L'Azienda pubblica di servizi alla persona “Santa Maria della Misericordia” di Montespertoli ha indetto un bando di gara per l'affidamento triennale di servizi socio-sanitari, assistenziali e generali, con possibilità di opzione per ulteriori tre anni.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta presso la Casa di Riposo entro le 13 del giorno 15 maggio, a mezzo raccomandata A/R, tramite agenzia di recapito autorizzata o a mano, all'indirizzo via Trieste 97, 50025 Montespertoli (Fi).

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in 3.704.392,4 euro a base d’asta, di cui 12mila euro per oneri della sicurezza. L'aggiudicazione dell'appalto seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i requisiti richiesti, gli enti partecipanti alla gara dovranno avere la sede operativa in Toscana o prendere l'impegno ad attivare una sede operativa nel territorio per tutta la durata del contratto, entro 15 giorni dalla aggiudicazione. L’apertura dei plichi è prevista per il giorno 18 maggio 2018 alle ore 11, in seduta pubblica.

Per i dettagli del bando, per scaricare il modulo di domanda di partecipazione e per consultare tutta la relativa documentazione, collegarsi al sito internet della struttura www.casariposomontespertoli.it. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il R.U.P., responsabile amministrativo Cinzia Malatesti, all'indirizzo email info@casariposomontespertoli.com o chiamando allo 0571 609590.