Riapre l'osservatorio astronomico San Giuseppe

L'iniziativa è legata al programma "Amico Museo", promosso dalla Regione Toscana. Ecco come visitare la struttura di San Donato a Livizzano

MONTESPERTOLI — I Musei di Montespertoli aderiscono ad “Amico Museo” della Regione Toscana, che prevede dal 18 maggio al 3 giugno l'apertura dei musei a visite guidate, esposizioni straordinarie, animazioni e laboratori per bambini e adulti. Un programma con tante attività diverse ideate con un obiettivo: restituire il patrimonio culturale alla comunità con proposte che appaghino la curiosità di ogni visitatore. Il tema filo conduttore delle iniziative della XVII edizione di Amico Museo è “Musei e cittadinanza: la comunità locale diventa protagonista”.

La principale iniziativa organizzata a Montespertoli riguarda l'Osservatorio astronomico San Giuseppe, situato presso la parrocchia di San Donato a Livizzano, che sarà riaperto al pubblico dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. Sarà nuovamente operativa la storica cupola, rimasta chiusa per alcuni anni.

Il giorno della cerimonia di apertura sarà domenica 20 maggio alle ore 16; a seguire, alle 17 inizieranno le proiezioni nel Planetario digitale; alle ore 19,30 ci sarà l'apericena offerta dall'Osservatorio e alle 21 cominceranno le osservazioni del cielo.

Altro evento importante sarà la “Notte dei musei” che si svolgerà in tutta Europa il 19 maggio. Per la ricorrenza anche i musei di Montespertoli apriranno in via straordinaria durante la sera, dalle 21 alle 23. Inoltre, alle ore 21 presso il centro per la cultura della vite e del vino “I Lecci”, in via Lucardese 74, si terrà la presentazione del libro “Tutto quello che fai per me”, romanzo della giovane scrittrice empolese Elena Mazzanti edito da Carmignani Editrice. All'iniziativa, oltre all'autrice interverranno gli aderenti al Club letterario GreenBlue e l'assessore alla Cultura del Comune di Montespertoli. Elena Ammirabile.

“È una bella occasione poter festeggiare la riapertura dell'osservatorio astronomico, insieme all'apertura serale dei musei, che costituiscono il nostro patrimonio culturale - ha commentato l'assessora comunale alla cultura, Elena Ammirabile -. Inoltre, siamo felici di dare spazio ai giovani che si appassionano di arte e letteratura. Quella di quest'anno sarà un'edizione di Amico Museo all'insegna del passato, del presente e del futuro”.