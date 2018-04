La pioggia si abbatte di nuovo su mezza Toscana

Allerta meteo di codice giallo a partire da questa sera per diversi territori del nord della regione, fra la costa e l'entroterra

FIRENZE — Emessa dal centro funzionale regionale un'allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore dalla mezzanotte di martedì 3 alla mezzanotte di mercoledì 4 aprile.

Le zone interessate dalla perturbazione sono quelle della Toscana del nord: Massa-Carrara, Versilia, Garfagnana, Lunigiana, Livorno, Pisa, Valdera, Cuoio, Empolese, Lucca, Valdinievole, Pistoia, Abetone, Prato, Mugello.

Per la giornata di mercoledì è atteso un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche abbondanti a ridosso dei rilievi. In serata possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità.

Venti di Scirocco, deboli sulle zone interne con locali rinforzi sui rilievi, tra moderati e forti nell'Arcipelago e lungo la costa.

Le temperature vedranno minime in lieve aumento e massime in diminuzione sulle zone interne. Mari molto mossi a largo e lungo la costa meridionale, mossi lungo la costa settentrionale.