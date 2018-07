Tra la folla del concerto per rubare portafogli

Durante il servizio alla festa dell'Unicorno, i carabinieri hanno arrestato un 27enne piemontese per rapina impropria

VINCI — Ha approfittato della calca, durante il concerto di ieri sera in via Cerretana, per sfilare il portafogli ad uno spettatore, che però si è subito accorto del furto. E' così scattato un inseguimento fra la folla e quando il malfattore è stato raggiunto, quest'ultimo si è divincolato e ha lanciato in aria il portafogli, ma è stato comunque bloccato.

Poco dopo sono intervenuti i carabinieri di Vinci che, in collaborazione con personale del 6° Battaglione "Toscana", hanno arrestato il ladro, risultato un 27enne piemontese proveniente dalla provincia di Cuneo, incensurato, per rapina impropria. Trattenuto in camera di sicurezza ad Empoli, è ora in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì mattina a Firenze.