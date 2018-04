Il Comune cerca un esperto informatico

Ancora pochi giorni per candidarsi alla selezione bandita dall'amministrazione comunale. Il posto di lavoro è a tempo indeterminato

MONTESPERTOLI — Mancano pochi giorni alla scadenza per la candidatura alla selezione pubblica indetta dal Comune di Montespertoli per la copertura di un posto di “specialista in attività tecniche informatiche”, categoria D p.e. D1, con contratto a tempo indeterminato, part time 28 ore settimanali.

La domanda di ammissione alla selezione, insieme ai relativi documenti da allegare, dovrà essere trasmessa al Comune di Montespertoli - Ufficio Risorse Umane, Piazza del Popolo 1, entro il giorno 12 aprile 2018 (non fa fede la data di spedizione ma di arrivo). Tra i requisiti richiesti nel bando, è richiesta la laurea triennale o diploma di laurea del vecchio ordinamento, o laurea specialistica o magistrale, conseguite presso università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, in “Informatica” o in “Scienza dell’Informazione” o in “Ingegneria Informatica” o equipollenti per legge.

Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte e una prova orale, utili ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni della posizione da ricoprire. È possibile scaricare il bando e il modulo di domanda e reperire tutte le informazioni necessarie sul sito internet del Comune, alla sezione “Bandi e concorsi”.

