Ecco i soldi per riaprire l'antica pieve

Tra i beni storici destinatari dell'ultimo stanziamento da parte del Mibact anche la pieve di Sant'Ansano, chiusa dal 2012 e in via di restauro

VINCI — C'è anche Vinci nell'elenco dei comuni interessati dall'investimento di 6 milioni di euro del Mibact per il recupero del patrimonio culturale italiano. Si tratta di fondi immediatamente disponibili per realizzare interventi in tutta Italia, che comprendono il più importante piano antisismico finora finanziato sul patrimonio museale statale, una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e numerosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio.

Per quanto riguarda il territorio vinciano, con il piano del Mibact sono stati stanziati 266.737 euro per il restauro e la prevenzione del rischio sismico della Pieve di Sant'Ansano in Greti, antica chiesa romanica chiusa dal marzo 2012 perché a rischio crollo. Denaro che va ad aggiungersi alle risorse messe a disposizione dalla Curia vescovile di Pistoia, con 145mila euro, e dal Comune di Vinci, con 50mila euro, per il progetto di riqualificazione messo a punto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze, Pistoia e Prato.

Si tratta di un cantiere già aperto, quello della Pieve di Sant'Ansano, i cui lavori sono in corso da qualche anno. Il primo intervento portato a termine ha riguardato il consolidamento statico della chiesa, attraverso elementi di rinforzo, palificazioni e un muro di contenimento in cemento armato, che hanno consentito di arginare il dissesto del versante franoso adiacente all'abside e rendere stabile la chiesa. Successivamente, si è passati al consolidamento definitivo delle strutture fondali e dell'apparato murario. Quest'ultimo intervento è ancora in corso e prevede inoltre il risanamento e il rinforzo delle strutture fondali. Le strutture murarie saranno riqualificate attraverso opere di legatura e ritessitura e con l'applicazione di bande in fibra di carbonio. I lavori prevedono, infine, il consolidamento e restauro della copertura absidale, il ripristino delle superfici interne a intonaco e il restauro delle pavimentazioni.

Con ogni probabilità, l’intervento sarà ultimato entro l’inizio della primavera di quest’anno.

“La notizia giunta dalle stanze del ministero per i Beni culturali e del turismo ci riempie di gioia - hanno commentato soddisfatti il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, e l’assessore comunale alla Cultura, Paolo Santini -. Una delle pievi romaniche più importanti della Toscana sarà restituita alla popolazione in tutto il suo splendore. L'edificio sacro più significativo del territorio di Vinci riceverà una nuova vita dopo il consolidamento strutturale che ha permesso di salvare il bene dal degrado e tutti i lavori di restauro che permetteranno alla chiesa di mostrarsi nuovamente al pubblico in una veste rinnovata in tutta la sua magnificenza. Il gioiello dell'architettura romanica di San Giovanni Battista a Sant'Ansano in Greti - con tutte le suggestioni leonardiane che è in grado di evocare, vista anche la funzione che rivestiva la pieve all'epoca della nascita del Genio nel territorio vinciano - potrà essere in questo modo protagonista di alcuni importanti eventi che stiamo programmando per l'anno delle celebrazioni del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci del 2019. Un gioiello che torna a splendere grazie al circolo virtuoso di finanziamenti attivato fra Ministero dei Beni culturali e del turismo, con un finanziamento davvero corposo, anche attraverso la soprintendenza competente, il comune di Vinci e la diocesi di Pistoia”.