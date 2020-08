Regionali, Zingaretti: «Nelle Marche la scelta è tra noi e l'estrema destra» Regionali, Zingaretti: «Nelle Marche la scelta è tra noi e l'estrema destra»

Cronaca sabato 29 agosto 2020 ore 10:00

Cane troppo pericoloso, ordinanza del sindaco

Un cane con la museruola

In quanto protagonista di un'aggressione a un uomo, il cane dovrà essere ora tenuto in un ambiente recintato, come suggerito dalla Ausl