Intrappolata nell'auto ribaltata nella scarpata

Alla guida del mezzo una giovane di 22 anni. L'incidente è avvenuto sulla Sp 26. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco

CASTELFIORENTINO — Una ragazza di 22 anni è stata estratta dalla sua auto dai vigili del fuoco di Petrazzi, dopo un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 sulla Sp 26 a Castelfiorentino.

A quanto si è appreso dai pompieri, ma la dinamica esatta dell'incidente è ancora da ricostruire, la vettura è uscita di strada e si è ribaltata finendo in una scarpata.

La giovane, rimasta all'interno della macchina capovolta, è stata aiutata ad uscire dal personale dei vigili del fuoco per poi essere presa in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Dai dati del 118 la giovane non sarebbe in gravi condizioni.