"Se sabato arancioni apro il mercato pomeridiano"

Il sindaco di Castelfiorentino ha predisposto l'allestimento del mercato rionale al pomeriggio se la città metropolitana sarà in zona arancione

CASTELFIORENTINO — Castelfiorentino si prepara ad aprire il mercato in orario pomeridiano, è quanto annunciato dal sindaco Alessio Falorni in merito alla richiesta legata all'ordinanza della Regione Toscana che impone la zona rossa fino alle 14 di sabato 17 Aprile.

Falorni ha spiegato "Mi state scrivendo in tanti, imprenditori e associazioni di categoria, per sapere cosa succederà alle ore 14 di sabato 17, quando scadrà il provvedimento che ha inserito per questa settimana in zona rossa la Città Metropolitana di Firenze. Al momento ho dato mandato di allestire i provvedimenti necessari per permettere il mercato degli ambulanti dei settori non alimentari, che non sarà possibile tenere di mattina a causa della zona rossa, per il pomeriggio dopo le 14. Questo presuppone ovviamente che in quel momento, noi ci troveremo in zona arancione".

"Non dipendendo la decisione da me - ha aggiunto - né unicamente né in maniera preponderante, non ho la possibilità di dare garanzie sulla colorazione, e quindi sullo svolgimento del mercato, a nessuno. Né la possibilità di garantire, ad esempio, l’apertura delle loro attività ai parrucchieri ed estetisti, che mi stanno pure scrivendo ponendosi il problema di cosa fare rispetto alle prenotazioni del fine settimana. Confido solo nella vostra comprensione, rispetto al fatto che è mia intenzione fare il possibile per venire incontro alle giuste istanze delle attività. Ma anche del fatto che ho chiaramente dei limiti, nel concretizzare questa mia volontà. Spero che le cose vadano in linea con quanto stiamo programmando. In caso contrario, ci metterò di nuovo la faccia per spiegarvi cosa accadrà".