Rileva il bar del Circolo in piena pandemia

"Le ho detto di resistere" il sindaco ha fatto visita a Mariella che ha deciso di prendere in gestione il bar del Circolo Arci nonostante la pandemia

CERRETO GUIDI — Ha deciso di prendere in gestione il bar del Circolo Arci di Cerreto Guidi in piena pandemia nel momento in cui la Toscana attraversa la terza ondata di contagi e ricoveri.

"Le ho detto di resistere" sono le parole di Simona Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi che ha raccontato sui social l'iniziativa di Mariella.

"Sono passata a salutare Mariella che ha iniziato da poco a gestire il bar del circolo Arci di Cerreto. Non è per nulla facile iniziare questo percorso in un momento di grande difficoltà, ma le ho detto di resistere perché poi vedrà il nostro comune riempirsi di persone per tutti i nostri bei progetti ed eventi" ha detto la prima cittadina.