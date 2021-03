Tamponi gratuiti per lo screening degli studenti

L’amministrazione comunale ha comunicato l'attivazione del progetto promosso dalla Regione Toscana “Scuole Sicure” presso il gazebo in piazza

CERRETO GUIDI — Sta per iniziare il progetto promosso dalla Regione Toscana “Scuole Sicure”, a partire da mercoledì 31 Marzo, infatti, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 e 30, presso il gazebo in Piazza Dante Desideri, dietro il Palazzo comunale di Cerreto Guidi, saranno effettuati tamponi gratuiti per lo screening della popolazione scolastica, grazie all’adesione della Farmacia di Cerreto Guidi.

La dottoressa Silvia Fiumana, della Farmacia di Cerreto Guidi, auspica la migliore riuscita dell’iniziativa, particolarmente lodevole in quanto importante strumento di prevenzione della diffusione del Covid 19 e precisa che allo screening potranno accedere gratuitamente, una volta al mese, gli studenti universitari anche frequentanti Università fuori regione, il personale scolastico, gli studenti da 0 a 18 anni e maggiorenni che frequentano la scuola superiore ed i loro genitori (anche se separati e /o non conviventi oppure tutor o affidatari), sorelle e fratelli, altri familiari conviventi, nonni e nonne anche non conviventi.

Il servizio sarà svolto in collaborazione con la Misericordia di Cerreto Guidi.



Si ricorda, infine, che per usufruire di questo servizio sarà necessario prenotarsi chiamando in Farmacia, al n.°: 0571/55049.