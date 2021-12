A Fiano si rifanno strade e marciapiedi

Il progetto sarà presentato ai residenti della frazione in occasione di un incontro, al quale parteciperà il sindaco Giacomo Cucini

CERTALDO — Riqualificazione delle sedi stradali e dei marciapiedi per la frazione di Fiano. La giunta comunale di Certaldo ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per un importo complessivo che ammonta a 224.739 euro dei quali 4.739 già finanziati. L'obiettivo è riqualificare alcune sedi stradali interne alla frazione oltre all’adeguamento e al ripristino degli elementi di raccolta e scolo delle acque piovane e la pavimentazione dei marciapiedi esistenti con opere mirate all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Di conseguenza, in ogni tratto d’intervento è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale, nonché l’adeguamento della segnaletica verticale dove necessario. Saranno interessate via Santa Maria Novella in direzione Marcialla, via Firenze in direzione Certaldo e piazza Gasparri.

Il progetto sarà presentato ai residenti della frazione in occasione di un incontro, al quale parteciperà il sindaco Giacomo Cucini, in programma mercoledì 15 Dicembre 2021, alle 21.15, negli spazi dell'ex cinema in piazza Gasparri.