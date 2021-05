Primi vaccinati nel nuovo hub al centro Caponnetto

Morti Covid: dove mettere il miliardo di euro in pensioni che l'Inps risparmia ogni anno

Taglio del nastro, stamani, per il nuovo polo vaccinale anti Covid nello spazio polivalente certaldese. Si aggiunge agli hub di Empoli e di Fucecchio

CERTALDO — Primi vaccinati contro il Covid-19, stamani, al centro vaccinale di Certaldo fresco di taglio del nastro. Ha infatti aperto le porte proprio questa mattina il nuovo hub ospitato nel centro polivalente comunale Antonino Caponnetto. Alle 8,30 sono partite le somministrazioni nella struttura che - nell'Empolese Valdelsa - va ad aggiungersi a quelle già operative a Empoli e Fucecchio, contribuendo di fatto alla copertura dell'intero territorio degli undici comuni.

Soddisfatto il sindaco Giacomo Cucini, presente per portare i saluti dell'amministrazione comunale a tutti coloro che fin dalle prime ore di oggi si sono attivati per rendere realtà l'attività vaccinale e anche ai cittadini in attesa del loro turno, nei box realizzati ad hoc. Con lui anche il consigliere regionale Enrico Sostegni e alcuni sindaci del territorio, oltre ai responsabili delle associazioni di volontariato impegnate nella realizzazione e nella gestione della struttura.

"Ricordo perfettamente quando in giunta decidemmo di proporre il centro polivalente come hub - ricorda Cucini -. Di dosi di vaccini, in quei giorni, ne arrivavano poche, ma già si parlava di una campagna vaccinale destinata a diventare di massa. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo proposto ai sindaci del territorio, all'Asl e a Regione Toscana. E oggi proprio questa idea è arrivata a compimento. Adesso la potenzialità di vaccinazione è notevole".