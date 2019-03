Corsa a sindaco, per il centrodestra c'è Ramello

Nelle trattative ai tavoli provinciale e regionale l'ha spuntata l'esponente di Forza Italia. In caso di elezione Cordone (Lega) sarà vicesindaco

FUCECCHIO — A seguito degli accordi scaturiti sia a livello locale che regionale, i partiti del centrodestra (Lega Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli D'Italia) si presenteranno uniti alle elezioni comunali di Fucecchio del 26 maggio, proponendo Sabrina Ramello (Forza Italia) come candidata a Sindaco.

Agli stessi tavoli già sono state decise alcune cariche in caso di elezione: Marco Cordone (Lega) avrà il ruolo di vicesindaco con deleghe, mentre un ruolo di rilievo in giunta sarà garantito per Vittorio Picchianti (Fratelli d'Italia).

Questo quanto hanno fatto sapere i tre partiti, esprimendo "grande convinzione e determinazione nel poter sconfiggere il Pd e i suoi sodali, mandandoli a casa e portare un ventata di rinnovamento dell'Amministrazione comunale di Fucecchio volendo dimostrare di saper ben amministrare come in tanti altri importanti centri della nostra Toscana".