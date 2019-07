Gli infioratori colorano piazza San Pietro

La Pro Loco a Roma, in rappresentanza del Comitato Unpli Toscana, ha realizzato un'immagine di San Candido, ispirandosi ad un dipinto di Andrea Meini

FUCECCHIO — Ad una settimana esatta dall’Infiorata del Corpus Domini il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio è tornato nuovamente protagonista in occasione dell’Infiorata Storica di Roma, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Roma Capitale e dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia in piazza San Pietro nel giorno dedicato ai festeggiamenti in onore di San Pietro e Paolo.

All’iniziativa hanno preso parte quindici diverse Pro Loco in rappresentanza di dieci regioni italiane, e il Comitato Regionale dell’Unpli ha scelto proprio la Pro Loco di Fucecchio per rappresentare la Toscana.

Il tema della manifestazione erano i Patroni delle varie città partecipanti, per questo il quadro realizzato dagli infioratori di Fucecchio ha rappresentato San Candido, ispirandosi ad un quadro del pittore Andrea Meini poi riadattato per esigenze legate all’Infiorata.

Dieci le persone partite alla volta della Capitale in rappresentanza della Pro Loco di Fucecchio e che hanno profuso impegno e passione per la realizzazione del quadro, per la quale sono state necessarie ben dodici ore di lavoro ininterrotto, a partire dalle ore 18,30 di sabato 28 giugno.

La Pro Loco di Fucecchio ringrazia la Pro Loco di Roma, l’Unpli Nazionale per l’ospitalità, l’Unpli Toscana per il sostegno economico alla trasferta e l’intero gruppo degli infioratori che hanno partecipato a questa importante iniziativa, e allo stesso tempo si prepara già per il prossimo appuntamento: domenica 7 luglio sarà di nuovo protagonista a Genazzano (RM) in occasione della manifestazione Infiorate d’Italia. In questo caso la Pro Loco fucecchiese sarà ospite della Pro Loco di Genazzano. Oggi intanto, nella località alle porte di Roma, c’è la riunione dell’Associazione Nazionale Città dell’Infiorata alla quale Fucecchio parteciperà con il consigliere delegato Antonella Gorgerino.