Tutto pronto per il Palio con 2.500 spettatori

Dopo un anno di assenza a causa della pandemia di Covid torna il principale evento cittadino: tutto il programma degli eventi

FUCECCHIO — Sarà uno dei pochi palii che si disputerà in Toscana nel 2021. La 40esima edizione del Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”, seppur con le restrizioni anti-Covid che limitano il numero degli spettatori a 2.500, si correrà domenica 26 Settembre a partire dalle 14,30, prima le due batterie eliminatorie e a seguire la finale.

Per assistere alla corsa nella Buca del Palio ovviamente sarà obbligatorio il green pass così come avviene oramai per tutti gli eventi che richiamano molto pubblico. I biglietti sono in vendita presso le Contrade al costo di 25 euro.

Da domenica 19 Settembre torneranno anche molti eventi che caratterizzano la settimana paliesca di Fucecchio, a partire dal mercatino delle Contrade che per tutto il giorno animerà Piazza XX Settembre con i colori e gli stemmi dei 12 rioni.

Le restrizioni anti-Covid invece modificheranno in parte gli appuntamenti infrasettimanali: le prove obbligatorie di giovedì 23 e venerdì 24 Settembre saranno senza pubblico così come la presentazione del Cencio in Piazza Vittorio Veneto, in programma martedì 21 Settembre alle 21,30 e la firma dei fantini di sabato 25 Settembre alle 11.

Sempre con il pubblico limitato a 2500 persone e nella Buca anziché, come da tradizione, in Piazza Montanelli si terrà la tratta, l'assegnazione dei cavalli alle Contrade, in programma mercoledì 22 settembre alle 18.

L'unico evento che non potrà tenersi per motivi di sicurezza relativa alla situazione sanitaria sarà la sfilata con i costumi storici delle 12 Contrade. Al suo posto, la domenica mattina prima della corsa, alle 9, si terrà una processione religiosa dedicata a San Candido, il patrono di Fucecchio che si festeggia il 3 ottobre.

Il Cencio della quarantesima edizione Palio delle Contrade “Città di Fucecchio” sarà realizzato dal pittore Giosuè Cino, nato a Carbonia (CA), vive a Fucecchio dal 1976.