Covid, la situazione in Cuoio ed Empolese

Coronavirus, Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L'Italia avrà record di morti in Europa»

La Asl centro fa il punto sugli ultimi contagi in zona Empolese e zona Cuoio. Segnalato un decesso nella provincia di Pisa

SAN MINIATO — Sono 208 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 11 decessi (6 in provincia di Firenze, 4 in provincia di Prato e 1 in provincia di Pisa.

10 nuovi casi in zona empolese

Cerreto Guidi 1 Empoli 4 Fucecchio 2 Montelupo 2 Vinci 1

4 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 1 Montopoli 2 San Miniato 1

"Il conto complessivo vede 250 persone attualmente affette da Coronavirus nel nostro comune: di queste 8 si trovano ricoverate in ospedale", ha detto il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti. A ieri, a San Miniato, erano 298, più di 200 anche a Santa Croce.