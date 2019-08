Camion in fiamme, chiusa entrata della FiPiLi

L'incendio attorno alle 7,30 di questa mattina in direzione mare. L'entrata di Santa Croce sull'Arno è stata temporaneamente chiusa al traffico

SANTA CROCE SULL'ARNO — A causa di un incendio che ha coinvolto un camion che trasportava articoli di arredo, si segnalano disagi lungo la Sgc Firenze-Pisa-Livorno. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco da Castelfranco e da Pisa e non si segnalano feriti.

L'incidente è avvenuto fra le uscite di Santa Croce e Montopoli in direzione mare (Pisa-Livorno) e, per sicurezza, è stata temporaneamente chiusa l'entrata di Santa Croce in direzione mare.

Contestualmente si sono prodotte code, in particolare in uscita a Santa Croce sull'Arno, con gli autoveicoli che procedono su una sola corsia in direzione mare, con l'assistenza della polizia stradale.