Alessia, Giada ed Elettra sono bravissime

Bis di titoli toscani nelle prove multiple per la Toscana Atletica Empoli. Bylykbashi ha vinto tra le assolute, De Martino tra le allieve

EMPOLI — Bis di titoli toscani individuali nelle prove multiple per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, domenica 28 aprile a Firenze.

Tra le assolute, vince infatti Alessia Bylykbashi con 4503 punti, mentre tra le allieve a piazzarsi in prima posizione è Giada De Martino con 4083 punti.

L'eptathlon era composto dalle seguenti prove: 200, 800, 100hs, salto in lungo, salto in alto, lancio del peso e lancio del giavellotto. La De Martino, nelle singole gare, ha conquistato ben due primi posti, nei 200 con 27.25 e nel salto in alto, con 1.74.

La Bylykbashi, tra le assolute, ne ha ottenuti addirittura cinque, con la prima posizione nei 200 (27.12), negli 800 (2:35.78), nei 100hs (14.49), nel salto in alto (1.50) e nel salto in lungo (5.66).

Tanti gli ottimi piazzamenti anche nella seconda manifestazione del GranPrix Fidal Toscana Estate.

Da segnalare i primi posti nei 100 hs di Mounia Belkeziz con 16.21 e di Elena Varriale nel disco con 43.15, ma anche l'ottimo secondo posto dell'empolese Elettra Salvadori nei 400, con 59.84, nonostante la pioggia battente.