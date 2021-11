Covid, 25 positivi in 24 ore nell'Empolese

Leggero incremento dei contagi nell'Empolese che pesa per il 25 per cento sulla curva epidemiologica metropolitana stabile sui 100 casi giornalieri

EMPOLI — Il bollettino sanitario riferito alla Città metropolitana di Firenze ha evidenziato 25 tamponi positivi emersi nelle ultime 24 ore nell'Empolese. Erano stati 21 nelle 24 ore precedenti.

Sono 94 i nuovi tamponi positivi emersi nella provincia di Firenze nelle ultime 24 ore e riportati dai tracciatori che operano sui territori della Asl Toscana Centro.

Sono alti i numeri dei decessi, 8 in tutta la Asl Centro, non tutti riconducibili alle ultime 24 ore. Sono 2 in provincia di Firenze, 5 in provincia di Pistoia e 1 in provincia di Prato.

Sono 94 i casi nel Fiorentino, 25 nell'Empolese. Nel dettaglio i positivi sono stati registrati a Bagno a Ripoli 2, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 1, Campi Bisenzio 3, Fiesole 1, Figline e Incisa 1, Firenze 23, Greve in Chianti 8, Impruneta 2, Lastra a Signa 6, Pontassieve 1, Rignano sull’Arno 1, Rufina 1, San Casciano 1, Scandicci 7 e Sesto Fiorentino 8.

I 25 casi nell'Empolese sono a Castelfiorentino 1, Certaldo 8, Empoli 7, Fucecchio 4, Gambassi Terme 3, Montaione 1 e Montelupo 1.

