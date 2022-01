Covid, 625 nuovi contagiati nell'Empolese

Sono 185 i nuovi test antigenici e tamponi positivi rilevati ad Empoli, a seguire la località più colpita è Fucecchio seguita da Castelfiorentino

EMPOLI — Sono stati 3.724 i nuovi test e tamponi positivi rilevati dalla Asl nel Fiorentino. Il dato dei contagi giornalieri resta in calo con una tendenza confermata nelle ultime 72 ore.

Al calo dei contagi giornalieri si accompagna l'alta pressione sulle farmacie per le richieste di test antigenici rapidi. Code alle prime ore del mattino per firmare la modulistica ed attendere il proprio turno in strada.

Sono stati rilevati 625 casi in zona Empolese tra Capraia e Limite 20, Castelfiorentino 76, Cerreto Guidi 41, Certaldo 55, Empoli 185, Fucecchio 80, Gambassi Terme 21, Montaione 12, Montelupo Fiorentino 43, Montespertoli 49 e Vinci 43.

I nuovi positivi sono suddivisi tra Bagno a Ripoli 114, Barberino di Mugello 40, Barberino Tavarnelle 30, Borgo San Lorenzo 64, Calenzano 73, Campi Bisenzio 177, Dicomano 15, Fiesole 59, Figline e Incisa 88, Firenze 1.511, Firenzuola 6, Greve in Chianti 33, Impruneta 36, Lastra a Signa 66, Londa 6, Marradi 4, Palazzuolo sul Senio 1, Pelago 17, Pontassieve 72, Reggello 78, Rignano sull'Arno 27, Rufina 24, San Casciano in Val di Pesa 44, San Godenzo 7, Scandicci 179, Scarperia e San Piero 50, Sesto Fiorentino 184, Signa 50, Vaglia 16 e Vicchio 28.

Sono 36 i decessi registrati nella settimana in corso nella provincia di Firenze. Il Fiorentino ha un tasso di mortalità di 249 decessi ogni 100.000 abitanti.