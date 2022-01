Covid, 748 nuovi positivi nell'Empolese

I test positivi fanno salire la curva epidemiologica in tutta la provincia di Firenze. Nell'Empolese 236 positivi in più ad Empoli e 101 a Fucecchio

EMPOLI — Sono 4.333 i nuovi casi positivi registrati in provincia di Firenze dove sono stati segnalati anche 7 nuovi decessi che sommati ai 4 di ieri portano il totale settimanale ad 11.

La curva epidemiologica è tornata a salire dopo il calo fisiologico dei test e tamponi processati nel fine settimana e riportato nel bollettino di lunedì.

I ricoverati sono 12 in più rispetto alle 24 ore precedenti, 2 sono piccoli pazienti del Meyer.

Nel dettaglio della occupazione dei posti letto rispetto alle 24 ore precedenti a Careggi ci sono 13 pazienti in intensiva, 1 in più e 180 in reparto, 4 in più, a Ponte a Ema ci sono 9 pazienti in intensiva, 2 in meno e 43 in reparto, 2 in meno, a Borgo San Lorenzo 15 pazienti in reparto, 1 in meno, ad Empoli 3 in intensiva, 1 in meno e 103 in reparto, 4 in più, alle Oblate 3 in reparto, 2 in più, al San Giovanni di Dio 34 stabili in reparto, al Santa Maria Nuova 22 stabili in reparto, al Villa Ulivella 52 stabili in reparto, al Meyer 18 in reparto, 2 in più.

La distribuzione dei contagi giornalieri comune per comune

Nel dettaglio i nuovi contagiati sono stati rilevati a Bagno a Ripoli 104, Barberino di Mugello 26, Barberino Tavarnelle 40, Borgo San Lorenzo 55, Calenzano 75, Campi Bisenzio 252, Dicomano 20, Fiesole 49, Figline e Incisa 89, Firenze 1694, Firenzuola 6, Greve in Chianti 60, Impruneta 70, Lastra a Signa 86, Londa 4, Marradi 4, Palazzuolo sul Senio 4, Pelago 43, Pontassieve 90, Reggello 71, Rignano sull’Arno 36, Rufina 33, San Casciano 58, San Godenzo 4, Scandicci 205, Scarperia e San Piero 26, Sesto Fiorentino 232, Signa 108, Vaglia 17 e Vicchio 24.

Ci sono 748 casi in zona Empolese a Castelfiorentino 64, Cerreto Guidi 57, Capraia e Limite 23, Certaldo 54, Empoli 236, Fucecchio 101, Gambassi Terme 15, Montaione 12, Montelupo 51, Montespertoli 58 e Vinci 77.