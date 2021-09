Covid, calano i nuovi positivi nell'Empolese

L'andamento dei contagi si ristabilizza sulla media dell'ultima settimana dopo l'aumento a 33 nuovi casi registrato nelle precedenti 24 ore

EMPOLI — Sono 19 i tamponi positivi segnalati nell'area dell'Empolese nelle ultime 24 ore. Il rilevamento riporta la curva sul trend del periodo dopo l'aumento a 33 contagi in un giorno che era stato registrato nelle precedenti 24 ore.

Sono 127 i nuovi tamponi positivi rilevati nella Città metropolitana dalla Asl Toscana Centro. Nel rilevamento precedente erano stati 158 i nuovi tamponi contagiati ed erano stati segnalati anche 4 decessi, dopo i 3 di martedì scorso, che con l'ultimo rilevamento odierno portano ad 8 le vittime della settimana.

Nel dettaglio i 127 casi in provincia di Firenze, di cui 19 in zona empolese, sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 4, Barberino Tavarnelle 3, Borgo San Lorenzo 2, Calenzano 5, Campi Bisenzio 13, Dicomano 1, Fiesole 2, Figline e Incisa Valdarno 2, Firenze 41, Greve in Chianti 1, Lastra a Signa 3, Palazzuolo sul Senio 1, Pontassieve 4, Reggello 1, Rignano sull'Arno 1, San Casciano in Val di Pesa 2, Scandicci 10, Sesto Fiorentino 6, Signa 5 e Vaglia 1.

I 19 casi in zona empolese a Castelfiorentino 5, Empoli 8, Fucecchio 4, Montelupo Fiorentino 1 e Vinci 1.

