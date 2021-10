Covid, in 24 ore 6 contagiati nell'Empolese

«Yo soy Giorgia, soy una mujer», Meloni a Madrid e il suo tormentone tradotto in spagnolo

La curva epidemiologica esce nuovamente ridimensionata dal fine settimana. La Città metropolitana è scesa sotto ai 50 casi nell'arco di 24 ore

EMPOLI — Nell'Empolese sono stati rilevati dalla Asl Toscana 6 test positivi al Covid 19 su altrettanti residenti del Circondario. I 6 casi nell'Empolese sono emersi a Castelfiorentino 2, Empoli 1, Fucecchio 2 e Vinci 1.

Sono 47 i residenti della Città metropolitana che sono risultati affetti dal Covid-19 dopo i test processati nel fine settimana. Nelle 24 ore precedenti i contagiati erano stati 73.

Nel dettaglio i 47 casi odierni, 6 nell'Empolese, sono stati segnalati a Barberino di Mugello 5, Campi Bisenzio 2, Fiesole 5, Firenze 18, San Casciano 4, Scandicci 2, Scarperia e San Piero 3, Sesto Fiorentino 1 e Vicchio 1.

I nuovi risultati dei tamponi, fanno salire a 79.054 i casi registrati sul territorio da inizio epidemia.

Due nuove vittime che risiedevano in provincia di Firenze si sono aggiunte ai deceduti del fine settimana. Quattro morti in 48 ore per un totale di 2.323 da inizio pandemia.

