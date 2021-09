Covid, più casi nel Fiorentino ma l'Empolese frena

Nuovo aumento dei contagi nella Città metropolitana di Firenze ma l'Empolese ha ridotto i tamponi positivi in controtendenza col trend provinciale

EMPOLI — Empolese controtendenza, sono 14 i nuovi tamponi positivi nel Circondario, in calo rispetto alle 24 ore precedenti nonostante il dato metropolitano sia cresciuto.

Sono 123 i nuovi tamponi positivi segnalati nella provincia di Firenze dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 4 decessi. Nelle ultime 72 ore i nuovi contagi sono passati da 45 a 91 ed oggi a 123.

Nel dettaglio i 123 casi in provincia di Firenze, di cui 14 in area empolese, sono emersi a Bagno a Ripoli 2, Barberino Mugello 1, Barberino Tavernelle 2, Borgo San Lorenzo 1, Campi Bisenzio 8, Dicomano 3, Firenze 49, Greve in Chianti 2, Impruneta 1, Lastra a Signa 7, Pontassieve 9, Reggello 4, Rignano Sull'Arno 1, Rufina 1, San Casciano Val di Pesa 2, Scandicci 7, Sesto Fiorentino 3, Signa 3, Vaglia 1 e Vicchio 1.

Ci sono 14 casi in zona empolese a Capraia e Limite 1, Castelfiorentino 1, Cerreto Guidi 3, Empoli 5, Montespertoli 2 e Vinci 2.

