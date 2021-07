Covid stabile nell'Empolese, 5 casi ogni 24 ore

Per il secondo giorno consecutivo sono stati registrati 5 tamponi positivi nei territori dell'Empolese. La Città metropolitana passa da 50 a 54 casi

EMPOLI — Sono ancora una volta 5 i nuovi casi rilevati nell'Empolese, come nelle precedenti 24 ore.

Sono 54 i nuovi tamponi positivi emersi nei territori del Fiorentino e tracciati dalla Asl nelle ultime 24 ore, in leggero incremento rispetto alle 24 ore precedenti quando i contagi sono balzati da 14 a 50 nel giro di un solo giorno.

I contagi a Firenze sono 26, in linea con i 27 delle 24 ore precedenti, lo stesso per l'Empolese che resta a 5 casi, nel Chianti i contagi salgono a 5 mentre il Mugello resta a zero.

Nel dettaglio i 54 casi in provincia di Firenze sono a Bagno a Ripoli 2, Campi Bisenzio 5, Fiesole 1, Firenze 26, Pelago 1, Reggello 2, San Casciano Val di Pesa 3, Scandicci 3, Sesto Fiorentino 4 e Signa 2.

Ci sono 5 casi in zona empolese a Capraia e Limite 1, Empoli 3 e Fucecchio 1.

Per consultare i dati della Regione Toscana clicca qui.