E' morto il partigiano Gianfranco Carboncini

Lutto in città per la scomparsa una figura storica della Liberazione. Il ricordo dell'Anpi e le parole di cordoglio della sindaca Barnini

EMPOLI — "Oggi, Venerdì 14 dicembre, è un giorno molto triste per noi della sezione ANPI di Empoli - hanno fatto sapere dall'associazione partigiani -, ma anche per tutta la nostra comunità. Questa mattina ci ha lasciati Gianfranco Carboncini, nome di battaglia Francesco, Partigiano e Presidente onorario della sez. ANPI di Empoli. Va via un altro Partigiano, ma soprattutto un gigante, una guida, un autentico punto di riferimento. L’eredità che ci lascia è enorme".

Appena sedicenne, nel febbraio del 1945, con Empoli già liberata, Carboncini partì volontario con altri 530 compagni, per unirsi al gruppo di combattimento “Friuli”. Ha trascorso la sua vita a raccontare la Resistenza e a sensibilizzare, giovani e meno giovani, sui valori che fondano la Costituzione. Fino al 2016 ha ricoperto il ruolo di Presidente della sezione ANPI di Empoli, ma anche dopo non ha mai fatto mancare il suo supporto. Si è spento stamane, all'età di 89 anni.

“Ora tocca a voi, ci ripeteva sempre - ricordano dall'Anpi - e noi proveremo, con tutte le nostre forze, a non rendere vana la lotta del nostro Partigiano Francesco. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno a tutta la sua famiglia, a cui rivolgiamo un affettuoso abbraccio".

Chiunque voglia omaggiarlo e ringraziarlo per l’ultima volta potrà farlo domani, sabato 15 dicembre alle 15, presso la sua abitazione di Empoli, in Via Giovanni Targioni Tozzetti da dove si muoverà un corteo funebre verso il circolo Arci di Ponzano. Qui si svolgerà un momento di riflessione, poi da lì verso il cimitero comunale di Via dei Cappuccini per l’ultimo saluto.

"Con la morte di Gianfranco Carboncini - queste le parole della sindaca Brenda Barnini - se ne va un pezzo della storia antifascista e partigiana di Empoli. Tutta la comunità si unisce al dolore della famiglia, dei suoi cari e della Sezione Anpi di Empoli di cui Gianfranco era stato per anni presidente e oggi presidente onorario".

"Da sempre impegnato nel portare avanti valori e istanze antifasciste, Carboncini – ha raccontato l’assessora alla memoria Eleonora Caponi – aveva partecipato attivamente anche alla vita politica e sociale del Comune. Un combattente e un resistente. La sua costanza nel portare avanti la battaglia antifascista non si è mai assopita, ma anzi è stata un punto di riferimento per tutto l’antifascismo empolese. Partì come volontario della Libertà nel 1945, quando aveva 16 anni. Faceva parte della Quinta Compagnia del Secondo Battaglione del Gruppo Combattimento Friuli. Gianfranco sarà sempre insieme a noi in tutte le battaglie antifasciste in difesa della libertà".

«Questo 2018 – ha concluso il sindaco Barnini – che si è aperto con la gioia per il riconoscimento della medaglia d'oro al merito civile per il Comune di Empoli proprio per l'opera di cittadini come Gianfranco si chiude assai tristemente invece per la sua dipartita. Lascia un vuoto grande che tutti insieme com'è testimoni della sua vita e del suo impegno siamo chiamati a cercare di colmare il più possibile portando avanti i suoi valori e il suo esempio".