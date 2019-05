Elezioni, l'affluenza alle 19

​Nel Comune di Empoli sono andati a votare il 58,43 per cento degli aventi diritto, dato superiore a quello di cinque anni fa. Gli altri Comuni

EMPOLI — Sono in corso fino alle 23 le elezioni europee e amministrative 2019. I seggi sono aperti dalle 7.

A Empoli alle 19 ha votato il 58,43 per cento della popolazione. Cinque anni fa alla stessa ora il dato era al 55,08.

A Certaldo ha votato il 57,10 (55,87). Cerreto Guidi il 53,80 (52,66). Capraia e Limite il 57,27 (54,58). Montelupo Fiorentino il 59,53 (54,58). Montespertoli il 60,20 (54,93). Castelfiorentino il 57,32 (53,55). Fucecchio il 55,35 (48,57). Montaione il 57,15 (53,98). Vinci il 55,25 (53,91). Gambassi Terme il 54,26 (54,52).

In Toscana l'affluenza alle 19 è al 53 per cento degli aventi diritto, in aumento rispetto al voto del 2014, quando alle 19 aveva votato il 49 per cento.