L'Empolese azzera nuovamente i casi di Covid

Dopo 48 ore con un incremento costante di 4 casi, la Asl non ha segnalato tamponi positivi. La città metropolitana ha invece confermato 22 contagiati

EMPOLI — Non ci sono nuovi casi positivi nell'Empolese. Nonostante la provincia abbia confermato il numero di tamponi delle 24 ore precedenti.

In provincia di Firenze per il sesto giorno consecutivo non risultano decessi.

A Firenze sono emersi 12 nuovi casi, 1 nel Chianti, 2 nel Mugello e nessuno nell'Empolese.

Nel dettaglio i nuovi 22 casi in provincia di Firenze sono a Campi Bisenzio 1, Figline e Incisa Val D'Arno 1, Firenze 12, San Casciano Val di Pesa 1, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 4 e Signa 1.

Non ci sono nuovi casi in zona empolese.

Per consultare tutti i dati della Regione Toscana clicca qui.