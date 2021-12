Il Covid contagia l'Empolese con 169 nuovi casi

Afghanistan, donne in piazza a Kabul: i talebani sparano per disperdere protesta

Continua la lunga scia di contagi che dalla settimana di Natale ha visto aumentare i tamponi positivi anche nel Circondario dell'empolese Valdelsa

EMPOLI — Nell'Empolese sono stati tracciati nelle ultime 24 ore 169 nuovi casi di Covid tra la popolazione residente.

I nuovi casi sono stati registrati tra Capraia e Limite 11, Castelfiorentino 7, Cerreto Guidi 4, Certaldo 11, Empoli 66, Fucecchio 28, Gambassi Terme 2, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 18, Montespertoli 10 e Vinci 11.

Sono 1.684 i nuovi tamponi positivi al Covid segnalati dalla Asl Toscana Centro in provincia di Firenze. Solo la città di Firenze ha rilevato 766 nuovi contagiati che entrano adesso nel sistema di assistenza a domicilio, monitorati dal medico di famiglia, presso alberghi sanitari ed ospedali.

Sono al momento 130 i fiorentini ricoverati nelle strutture ospedaliere tra reparti ordinari e terapie intensive. Al Meyer ci sono 4 posti letto occupati nelle degenze ordinarie.

Il caos tamponi. L'aumento dei contagi registrato nella settimana di Natale ha avuto un contraccolpo sul sistema sanitario mandando in tilt la richiesta dei tamponi molecolari di controllo ed a ruota la guardia medica. Le richieste dei tamponi molecolari, gli unici che hanno valore per il tracciamento dei nuovi positivi, sono state assorbite in parte dalla sanità privata.

Nel dettaglio gli ultimi cittadini contagiati si trovano a Bagno a Ripoli 62, Barberino di Mugello 17, Barberino Tavarnelle 30, Borgo San Lorenzo 40, Calenzano 45, Campi Bisenzio 61, Dicomano 8, Fiesole 29, Figline e Incisa Valdarno 22, Firenze 760, Greve in Chianti 18, Impruneta 20, Lastra a Signa 38, Londa 4, Pelago 18, Pontassieve 46, Reggello 25, Rignano sull'Arno 12, Rufina 15, San Casciano in Val di Pesa 36, Scandicci 102, Scarperia e San Piero 19, Sesto Fiorentino 55, Signa 17, Vaglia 2 e Vicchio 15.