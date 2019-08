Il Pronto Soccorso si rinforza

Il pronto soccorso di Empoli si rinforza: ingresso di un nuovo medico specializzato in medicina d’urgenza, ha 32 anni ed abita a Montelupo

EMPOLI — Rinforzi al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli con l’arrivo della dottoressa Chiara Gigli, medico specializzato in medicina d’urgenza, che è già entrata in servizio.

La nuova dottoressa che ha 32 anni si è specializzata nell’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, ed abita nel comune di Montelupo fiorentino.

“L’integrazione nell’organico della dottoressa rappresenta un potenziamento per la nostra struttura, soprattutto in questo momento, in cui il personale, a rotazione, è in ferie, – è il commento di Simone Vanni, direttore del Dea e direttore del’area aziendale formazione in emergenza e urgenza - ma anche in previsione del prossimo inverno per meglio affrontare i picchi di iperafflusso che si determinano in concomitanza con l'infezione influenzale“.

Oltre alla dottoressa Gigli a settembre è previsto l’ingresso di un ulteriore medico neolaureato dei quarantasette assegnati nei nove pronto soccorso dell’Azienda Usl Toscana Centro (5 entreranno in servizio al Pronto soccorso di Careggi), che entreranno nel sistema sanitario aziendale in modo graduale. Anche il medico che entrerà in servizio al San Giuseppe inizierà da subito un percorso formativo e di apprendimento obbligatorio di due mesi sul campo basato su un tutoraggio individuale ad acquisire quelle competenze che permetteranno di affrontare al meglio la nuova esperienza lavorativa.

Nel Dea del San Giuseppe lo scorso anno gli accessi sono cresciuti più che in ogni altro dell’Azienda Sanitaria, trattando quasi 69000 pazienti, con un aumento assoluto di oltre 3000 pazienti nei confronti del 2017:tenuto conto di un bacino di utenza di circa 250.000 persone, si può dire che 1 cittadino ogni 3/4 si è rivolto in regime di pronto soccorso all’ospedale San Giuseppe nel 2018.