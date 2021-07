Niente bibite nel vetro e in lattina all'aperto

Divieto di usare e vendere contenitori di vetro e lattine in centro storico, nei parchi e non solo dalle 20 alle 7 fino al 15 Settembre 2021

EMPOLI — Emessa un’ordinanza che vieta, per motivi di incolumità e sicurezza urbana, la vendita anche su area pubblica e anche per asporto da parte dei somministratori, la somministrazione, l’uso e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio al tavolo per le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A partire da domenica 11 luglio e fino al 15 settembre 2021 dalle 20 alle 7 e in piazza Don Minzoni a partire dalle 18 alle 7, è possibile la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali o con servizio al tavolo nelle aree in uso.

Per il mancato rispetto del divieto sono previste multe pari a 150 euro.

È consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita solo in bicchieri di carta o plastica.



LE AREE INTERESSATE - L’ordinanza, che entrerà in vigore da domenica 11 luglio con scadenza al 15 settembre 2021, sarà attiva tutti i giorni della settimana dalle 20 alle 7 del giorno successivo in tutto il centro storico, nel Parco di Serravalle e Parco Mariambini anche in Piazza Guido Guerra, Piazza Matteotti, Piazza Ristori, Via Basilicata e Via Serravalle sempre in zona parco, in Via Curtatone e Montanara, Via dei Cappuccini, Via del Terrafino, Via della Repubblica, Via G. Battista Vico, Via Livornese, Via Piovola, Via Tosco Romagnola, Via XI Febbraio, Viale Bruno Buozzi, Viale Petrarca.

In Piazza Don Minzoni le disposizioni suddette entrano in vigore dalle 18 fino alle 7 dello stesso periodo.