"Vicini a chi lavora per la salute dei cittadini"

Gli auguri delle istituzioni agli operatori dell’ospedale e dell’Asl Toscana Centro. Cerimonia nell'atrio del San Giuseppe. Le parole del sindaco

EMPOLI — "Istituzioni del territorio vicine a tutti gli operatori che lavorano nella sanità pubblica". Questo, sottolinea il Comune in una nota, il messaggio che arriva dalla cerimonia che si è svolta questa mattina all’ingresso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove è stato anche allestito un albero di Natale donato della Associazione Avo di Empoli. Le volontarie hanno aiutato i piccoli pazienti della pediatria a realizzare i disegni che saranno appesi all'albero di Natale.

Erano presenti alla cerimonia i rappresentanti della direzione del’Asl Toscana Centro, i direttori del presidio ospedaliero, di dipartimento e delle varie strutture, i coordinatori infermieristici, e anche operatori sanitari e amministrativi, il direttore del presidio Silvia Guarducci, insieme ad alcuni sindaci e amministratori del territorio in rappresentanza dei Comuni della Società della Salute Empoli Valdarno Valdelsa del territorio. Presenti il sindaco di Empoli Brenda Barnini, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, anche presidente della Sds, il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e il consigliere regionale Enrico Sostegni.

Don Nicola La Rocca, parroco della Beata Maria Vergine in Valdorme a Pozzale, e cappellano del San Giuseppe ha celebrato una benedizione, era presente anche il proposto di Empoli Don Guido Engels.

"Siamo qua per ringraziare tutta la comunità di coloro che lavorano in questo ospedale e negli altri presidi sanitari - ha detto il sindaco di Empoli Brenda Barnini -. Sappiamo qual è l’impegno e il sacrificio che ogni giorno tutti gli operatori dell’ospedale e delle altre strutture sanitarie impiegano nel loro lavoro. Portando gli auguri di buone feste da parte delle istituzioni è giusto sottolineare come questo presidio ospedaliero, rinnovato e in evoluzione, rappresenti una certezza per la popolazione di tutto il territorio, senza il quale noi tutti saremmo più poveri e meno garantiti del nostro diritto alla salute. Sappiamo bene che quello che fate – ha detto agli operatori presenti – è il massimo possibile, e come istituzioni vi ringraziamo. Allo stesso tempo lavoriamo per garantire la soddisfazione delle vostre esigenze professionali per far sì che il bisogno e gli interessi dei cittadini siano tutelati. Ascoltiamo le vostre esigenze e cerchiamo di trasformarle in risposte concrete. Massimo sostegno a chi lavora in funzione della salute dei cittadini. Auguri a tutti voi operatori e a coloro che sono ospiti nelle strutture Asl".

Erano presenti anche le forze dell’ordine cittadine, i Carabinieri di Empoli con il nuovo comandante Daniele Riva e il luogotenente Paolo Dolfi, la guardia di finanza col capitano Vittorio Di Bernardo, la misericordia col direttore Fabrizio Sestini e la Croce Rossa Italiana.

Dopo il saluto la Toscana Brikcs ha aiutato un Babbo Natale della Misericordia di Empoli a consegnare le scatole Lego ai piccoli ospiti della pediatria.