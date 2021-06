Covid, 24 ore senza morti in provincia di Firenze

Il bollettino regionale sull'andamento della pandemia da Covronavirus Covid-19 non ha registrato decessi in nessun distretto sanitario della Toscana

FIRENZE — Il bollettino reso noto dalla Regione Toscana con i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della protezione civile non ha registrato decessi in Toscana.

Per la Città metropolitana è la seconda volta in pochi giorni dopo il nulla da segnalare del 24 Giugno per San Giovanni.

Restano 2.213 i decessi rilevati a Firenze e provincia dall'inizio della pandemia.

Il tasso di mortalità fiorentino è fermo a 224 morti ogni 100.000 residenti rispetto al dato medio toscano di 187 ogni 100.000 residenti e contro il 215 ogni 100.000 della media italiana.

