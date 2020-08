Covid, 3 nuovi casi in provincia di Firenze

Frenata nel territorio metropolitano fiorentino dopo i 18 positivi in più riscontrati ieri. Resta alto il numero di casi in tutta la Toscana: sono 34

FIRENZE — L'ultimo bollettino regionale sulla situazione del contagio da Covid-19 in Toscana segnala altri 34 casi individuati dalle Asl nelle ultime 24 ore: di questi, 3 sono stati riscontrati nel territorio metropolitano di Firenze (dunque in significativa diminuzione rispetto a ieri quando solo in provincia di Firenze ne sono stati riscontrati 18.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nel fiorentino:

Firenze: 2

Cerreto Guidi: 1



Oggi l'età media dei nuovi contagiati è di 41 anni. Del totale, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico , il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa.

Il totale dei contagiati in Toscana dall'inizio dell'epidemia è salito a 10.833.

Guardano alla distribuzione dei casi provincia per provincia, sono 3.381 i casi complessivi ad oggi a Firenze con i 3 in più di oggi, 581 a Prato (2 in più), 775 a Pistoia (3 in più), 1.085 a Massa (7 in più), 1.444 a Lucca (4 in più), 979 a Pisa (5 in più), 506 a Livorno (8 in più), 735 ad Arezzo (1 in più), 452 a Siena (1 in più), 424 a Grosseto.

Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.