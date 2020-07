Covid, a Firenze l'unico nuovo decesso toscano

Salgono a 416 i decessi riconducibili al nuovo coronavirus nel fiorentino. I pazienti deceduti in Toscana dall'inizio dell'epidemia sono 1.131

FIRENZE — Sale ancora l'elenco dei morti di pazienti positivi al Covid-19 nel fiorentino. Lo segnala l'aggiornamento del bollettino sanitario regionale sull'andamento dell'epidemia di Covid 19: si tratta di una donna di 81 anni.

Sono quindi 416 i decessi di pazienti positivi al Covid-19 registrati in provincia di Firenze, 52 Prato, 81 Pistoia, 173 Massa Carrara, 143 Lucca, 90 Pisa, 61 Livorno, 50 Arezzo, 33 Siena e 24 Grosseto. Sempre secondo il bollettino regionale, otto persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

La Toscana resta in undicesima posizione per tasso grezzo di mortalità pari al numero di deceduti in rapporto alla popolazione residente: il tasso toscano è di 30,3 x100.000 residenti contro il 58,1 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (88,8 x100.000), Firenze (41,1 x100.000) e Lucca (36,9 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).