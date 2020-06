Covid, risalgono i contagi in provincia di Firenze

Da sabato non si registravano nuovi casi di positività al coronavirus nel territorio della Città Metropolitana: 2 in più nelle ultime 24 ore

FIRENZE — Dopo la tregua di ieri, in provincia di Firenze è ripartita la conta dei nuovi casi. La Asl Toscana Centro ne ha registrati 2 in provincia di Firenze, uno a Firenze città e uno all'Impruneta (la Regione ne segnala 3 in più ma la differenza può essere imputabile al diverso orario di registrazione dell'aggiornamento).

Per quanto riguarda i decessi, invece, nel fiorentino è tutto fermo. I pazienti deceduti dall'inizio dell'epidemia restano fermi a 405 su 1.104 complessivi in tutta la Toscana da inizio epidemia.

In Toscana i casi complessivi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono 10.248.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 398 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 315, la più bassa Livorno con 142.