Il Covid vola nel Fiorentino, 346 casi e 10 morti

E' la provincia più colpita con un aumento di casi nell'area metropolitana, sono 20 le persone in terapia intensiva tra Firenze Prato e Pistoia

FIRENZE — Sono 522 i nuovi casi positivi rilevati nei territori dell’Asl Toscana Centro con 346 casi in provincia di Firenze. Sono 20 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, tra Firenze, Prato e Pistoia: 5 persone sono ricoverate nelle terapie intensive del Santa Maria Annunziata di Firenze, sono 10 i ricoverati in intensiva a Prato e 5 a Pistoia.

Registrato anche un aumento dei decessi nelle ultime 24 ore, sono 10 i morti nella zona fiorentina. Si tratta di 3 persone che risultano residenti fuori dalla Toscana, 2 persone residenti fuori dall'Azienda Toscana Centro. Risulta inoltre una persona deceduta nel fiorentino ma residente a Certaldo ed una persona del 1939 deceduta in una residenza sanitaria assistita. Ci sono poi 2 decessi a Sesto Fiorentino, di cui uno in una residenza sanitaria assistita ed infine una persona del 1928 deceduta nel Fiorentino ma residente a Pisa.

Nel dettaglio i nuovi casi odierni sono stati segnalati a Firenze 83, Bagno a Ripoli 7, Barberino di Mugello 3, Barberino Tavarnelle 5, Borgo San Lorenzo 10, Calenzano 26, Campi Bisenzio 26, Dicomano 1, Fiesole 3, Figline e Incisa Valdarno 7, Greve in Chianti 1, Impruneta 3, Lastra a Signa 10, Pelago 1, Pontassieve 1, Reggello 11, Rignano sull'Arno 3, San Casciano Val di Pesa 5, Scandicci 19, Scarperia e San Pietro 5, Sesto Fiorentino 15, Signa 7, Vicchio 3 e poi ad Empoli 30, Capraia e Limite 2, Castelfiorentino 9, Certaldo 10, Cerreto Guidi 1, Fucecchio 19, Gambassi Terme 2, Montaione 1, Montelupo F.no 3, Montespertoli 9 e a Vinci 5.

Sono 986 i casi oggi in Toscana, dove sale a 10.851 il numero di chi al momento è ancora malato, 511 sono ricoverati in ospedale, 62 sono in terapia intensiva. In 11.731 sono guariti dall'inizio dell'epidemia, mentre 1.206 sono morti.