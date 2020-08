Due nuovi casi di Covid in provincia di Firenze

Ancora una persona positiva individuata nel Mugello, l'altra a Bagno a Ripoli. In Toscana sono stati 11 i nuovi contagi rilevati in 24 ore

FIRENZE — Stesso incremento di ieri sul fronte dei casi di Covid-19 in provincia di Firenze nelle ultime 24 ore: sono 2 quelli comunicati sia dalla Asl che dalla Regione nei rispettivi aggiornamenti quotidiani.

Uno, ancora una volta, è stato individuato nel Mugello, a Barberino, dove da diversi giorni si cerca di circoscrivere il focolaio scoperto quasi due settimane fa. L'altro, invece, è stato individuato a Bagno a Ripoli.

Non ci sono stati nuovi decessi nel fiorentino: l'unico paziente deceduto rispetto a 24 ore fa, infatti, è un uomo di 89 anni di Grosseto.

In tutto, in Toscana, sono 10.519 i casi di positività al Coronavirus contando gli 11 in più di oggi (8 dei quali identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening).

I guariti crescono dello 0,03 per cento e raggiungono quota 8.977 (85,3 per cento dei casi totali): 136 persone clinicamente guarite (5 in meno rispetto a ieri, meno 3,5 per cento), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 8.841 (8 in più rispetto a ieri, più 0,1 per cento) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.