Coronavirus, nessun decesso nel Fiorentino

Un decesso in Toscana nelle ultime ventiquattro ore. Da inizio epidemia 1.122 vittime, 411 in provincia di Firenze

FIRENZE — Il report della Regione relativo alle ultime 24 ore, non segnala nuovi decessi legati al coronavirus in provincia di Firenze.

In Toscana, tuttavia, tra ieri e oggi si è registrato un decesso avvenuto in provincia di Pisa. Il numero delle morti riconducibili al covid-19 nella nostra Regione sale così a 1.122. Di queste, 411 sono avvenute in provincia di Firenze.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,1 x100.000 residenti contro il 57,9 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (87,7 x100.000), Firenze (40,6 x100.000) e Lucca (36,6 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).