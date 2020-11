Coronavirus, risale la curva dei contagi

Il professore Galli: «Ho 69 anni, faccio l'operatore sanitario e non ho ricevuto il vaccino antinfluenzale. Uno scandalo»

Dopo i 428 casi accertati tra venerdì e sabato, nelle ultime 24 ore i tamponi positivi sono stati quasi duecento in più

FIRENZE — Il Coronavirus torna crescere in provincia di Firenze. Dopo una prima decrescita della curva evidenziata nelle giornate di giovedì e venerdì con 560 e 597 contagi, ieri i nuovi casi erano scesi ulteriormente fino a 428.

Nelle ultime 24 ore invece, i tamponi risultati positivi al sono stati quasi duecento in più: ben 610.

Questa la distribuzione dei nuovi casi di Covid-19 emersi in provincia di Firenze ed inseriti nel report dell'Asl Toscana centro: Barberino di Mugello 6, Barberino Tavarnelle 11, Borgo San Lorenzo 9, Calenzano 6, Campi Bisenzio 24, Dicomano 2, Fiesole 10, Figline e Incisa 12, Firenze 219, Firenzuola 3, Greve in Chianti 5, Impruneta 3, Lastra a Signa 16, Londa 1, Marradi 3, Pelago 2, Pontassieve 13, Reggello 6, Rignano sull'Arno 7, Rufina 5, San Casciano in Val di Pesa 14, Scandicci 28, Scarperia e San Piero 6, Sesto Fiorentino 9, Signa 8, Vaglia 1, Vicchio 3, Capraia e Limite 4, Castelfiorentino 12, Cerreto Guidi 7, Certaldo 11, Empoli 57, Fucecchio 22, Gambassi Terme 3, Montaione 2, Montelupo Fiorentino 19, Montespertoli 9, Vinci 20.

